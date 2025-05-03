Шесть человек погибли и 50 пострадали из-за давки на религиозном шествии в Индии
В результате давки во время религиозного шествия в индийском штате Гоа погибли по меньшей мере шесть человек, еще 50 получили травмы. Об этом 3 мая сообщила телекомпания NDTV.
«По меньшей мере шесть человек погибли и более 50 получили тяжелые ранения в результате давки, вспыхнувшей во время ежегодного шествия Лайрай Деви Джатра в храме в Ширгао в [штате] Гоа», — говорится в материале.
Уточняется, что паника внезапно распространилась прямо в ходе религиозной процессии.
«Я лично слежу за ситуацией, чтобы гарантировать принятие всех необходимых мер», — написал министр Гоа Прамод Савант в соцсети X (Бывш. Twitter).
По предварительной версии, трагедия произошла из-за отсутствия мер по контролю за большой толпой на мероприятии.
В январе в Индии в давке на религиозном фестивале Кумбха-мела в индийском городе Праяградж погибли минимум 15 человек. Сообщается, что на религиозном фестивале многие пострадавшие посетители были госпитализированы. При этом некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.