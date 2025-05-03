Один человек погиб, семь пострадали в результате наезда авто в Штутгарте
При наезде автомобиля на группу пешеходов в центре немецкого Штутгарта один человек погиб и семь пострадали. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на местные полицию и прокуратуру.
«46-летняя женщина была реанимирована на месте происшествия, но вечером она скончалась от тяжелых травм в больнице», — говорится в публикации.
Уточняется, что среди пострадавших пятеро несовершеннолетних. Три человека находятся в критическом состоянии.
О наезде автомобиля на пешеходов в Штутгарте стало известно 2 мая. Машина Mersedes G-класса въехала в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Водитель транспортного средства задержан.