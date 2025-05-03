Полянский указал на сокращение торговли с США до неподобающего уровня
Президент США Дональд Трамп видит, что торговля между Соединенными Штатами и Россией снизилась до несоответствующего двум великим державам уровня. Такое заявление в субботу, 3 мая, сделал первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.
«Наши торговые и экономические отношения сократились до уровня, абсолютно неподобающего для двух великих держав», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
По словам Полянского, Трамп обеспокоен этим вопросом. Глава государства предпринимает определенные усилия, чтобы изменить торговые отношения двух стран в лучшую сторону, заключил собеседник агентства.
Накануне агентство Reuters узнало, что американские чиновники разработали новый пакет антироссийских санкций для усиления давления на РФ, однако неясно, поддержит ли эту инициативу американский лидер. Уточняется, что в настоящее время Трамп еще не решил, стоит ли ему применять эти санкции.
За день до этого агентство Bloomberg сообщило, что 72 из 100 членов cената США поддержали законопроект, в котором предлагается ввести пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран. Кроме того, проект запрещает операции с суверенным долгом РФ (покупку облигаций федзайма).