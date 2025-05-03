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Полянский указал на сокращение торговли с США до неподобающего уровня

Полянский: Трамп видит, что торговля с РФ сократилась до неподобающего уровня
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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп видит, что торговля между Соединенными Штатами и Россией снизилась до несоответствующего двум великим державам уровня. Такое заявление в субботу, 3 мая, сделал первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

«Наши торговые и экономические отношения сократились до уровня, абсолютно неподобающего для двух великих держав», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Полянского, Трамп обеспокоен этим вопросом. Глава государства предпринимает определенные усилия, чтобы изменить торговые отношения двух стран в лучшую сторону, заключил собеседник агентства.

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Накануне агентство Reuters узнало, что американские чиновники разработали новый пакет антироссийских санкций для усиления давления на РФ, однако неясно, поддержит ли эту инициативу американский лидер. Уточняется, что в настоящее время Трамп еще не решил, стоит ли ему применять эти санкции.

За день до этого агентство Bloomberg сообщило, что 72 из 100 членов cената США поддержали законопроект, в котором предлагается ввести пошлины со ставкой в 500% в отношении товаров из стран, покупающих российские углеводороды, топливо и уран. Кроме того, проект запрещает операции с суверенным долгом РФ (покупку облигаций федзайма).

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