Politico указала на совмещение Рубио двух должностей после отставки Уолтца

После отставки советника по национальной безопасности Майкла Уолтца государственный секретарь США Марко Рубио будет одновременно совмещать должности госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Об этом 2 мая пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Марко Рубио, как ожидается, будет исполнять обязанности госсекретаря и советника по национальной безопасности в течение как минимум шести месяцев», — говорится в материале.

Утверждается, что ряд советников президента США Дональда Трампа хотели бы сделать такое совмещение должностей постоянным.

Уточняется, что сам Рубио не планировал занимать две высокопоставленные должности одновременно, но согласился на это по личной просьбе Трампа.

1 мая сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента по нацбезопасности. Указывается, что администрацию покинули также заместитель Уолтца Алекс Вонг и другие сотрудники совета по нацбезопасности. При этом канал обратил внимание на то, что еще 30 апреля советник присутствовал на заседании кабинета министров по прошествии 100 дней с инаугурации Трампа.

В тот же день Трамп сообщил, что назначит своего советника Уолтца на должность постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН). Обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять Рубио.