Семь человек погибли в результате ДТП с туристическим фургоном в США
В результате столкновения туристического фургона и пикапа недалеко от Йеллоустонского национального парка в штате Айдахо США погибли семь человек. Об этом 2 мая сообщает газета The New York Times (NYT).
«Шестеро из погибших находились в фургоне Mercedes, в котором было 14 человек», — уточняет издание.
Столкновение произошло на трассе US 20 около озера Генри — популярного у туристов места для отдыха. Все шесть находившихся в фургоне погибших были зарубежными туристами. Как минимум двое из них были из Италии. Все они находились в одной туристической группе, которая путешествовала по Йеллоустону.
«Полиция штата сообщила, что шоссе US 20 в США было перекрыто почти на семь часов, пока спасатели и транспортный департамент Айдахо работали над устранением последствий происшествия и расчисткой проезжей части», — информирует газета.
Причина столкновения в настоящее время выясняется.
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