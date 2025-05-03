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Семь человек погибли в результате ДТП с туристическим фургоном в США

NYT: семь человек погибли в результате ДТП с фургоном в США
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Фото: REUTERS/Roger Merrill/TMX
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В результате столкновения туристического фургона и пикапа недалеко от Йеллоустонского национального парка в штате Айдахо США погибли семь человек. Об этом 2 мая сообщает газета The New York Times (NYT).

«Шестеро из погибших находились в фургоне Mercedes, в котором было 14 человек», — уточняет издание.

Столкновение произошло на трассе US 20 около озера Генри — популярного у туристов места для отдыха. Все шесть находившихся в фургоне погибших были зарубежными туристами. Как минимум двое из них были из Италии. Все они находились в одной туристической группе, которая путешествовала по Йеллоустону.

«Полиция штата сообщила, что шоссе US 20 в США было перекрыто почти на семь часов, пока спасатели и транспортный департамент Айдахо работали над устранением последствий происшествия и расчисткой проезжей части», — информирует газета.

Причина столкновения в настоящее время выясняется.

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