Врач назвал главные ошибки при оказании первой помощи

При оказании первой помощи решающее значение имеют скорость, четкость и своевременность действий. Однако в экстренных ситуациях, особенно возникающих в праздничные дни, люди часто поддаются панике, что нередко приводит к серьезным ошибкам. Об этом в субботу, 3 мая, рассказал педиатр, эксперт Школы первой помощи Европейского медицинского центра (EMC) Игорь Пушкарев в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, попытка помочь в опасной обстановке может стать одной из таких ошибок. Если ситуация представляет угрозу для спасателя, следует незамедлительно вызвать специалистов, но не приближаться к месту происшествия самостоятельно, предупредил эксперт.

Опасным действием при попытке спасения является перемещение пострадавшего с возможной травмой позвоночника, сообщил собеседник издания. Как указал специалист, такое повреждение нельзя исключать при падениях с высоты, ДТП или верховой езде. В этом случае категорически запрещено двигать или поднимать человека. Допустимые действия: вызов медиков, проверка сознания и дыхания, остановка кровотечения, объяснил Пушкарев.

Еще одна распространенная ошибка, о которой рассказал врач, — начало сердечно-легочной реанимации (СЛР) без четких показаний. Он уточнил, что СЛР необходима только при отсутствии сознания и самостоятельного дыхания, а необоснованные реанимационные мероприятия могут усугубить состояние пострадавшего и причинить дополнительный вред.

Также эксперт обратил внимание на действия при травме головы.

«При таких повреждениях человек часто чувствует себя нормально, а сами травмы выглядят незначительными, кровотечение может казаться не сильным. Однако даже при самых маленьких ранах, расположенных на коже головы, кровотечения бывает очень обильными (таковы особенности кровоснабжения тканей головы). Кроме того, через несколько часов состояние человека может значительно ухудшиться», — пояснил Пушкарев.

В связи с этим при любых травмах головы, особенно в период активного отдыха, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

И последняя ошибка — недооценка серьезности небольших травм. Эксперт отметил, что за ушибом может скрываться перелом, а недостаточная обработка ссадин способна привести к инфицированию. При этом по его словам особого внимания требуют колотые раны — несмотря на небольшие внешние проявления, они могут сопровождаться глубоким загрязнением и требуют тщательной дезинфекции. Врач призвал помнить, что даже незначительная на первый взгляд трампа может оказаться опасной.

Ранее, 1 мая, когнитивно-поведенческий психолог, кандидат психологических наук Елена Корбмахер рассказала «Известиям», что квалифицированный психолог никогда не ставит какие бы то ни было диагнозы, не рекомендует и не отменяет приема препаратов. По ее словам, бывают ситуации, когда плохое эмоциональное самочувствие после визита к психологу обусловлено непрофессиональными действиями последнего: применением некорректных интервенций, демонстрацией неадекватного уровня эмпатии (чрезмерного или недостаточного), навязывание своих оценок и эмоций.