Овечкин не попал в список номинантов премии «Билл Мастертон Трофи»

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина не включили в список номинантов премии «Билл Мастертон Трофи», которая вручается за спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског, вратарь «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан стали тремя финалистами конкурса», — говорится в заявлении.

Награда вручается по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.

ХК «Вашингтон Кэпиталз» одержал 24 апреля вторую победу подряд над «Монреалем» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тогда матч завершился со счетом 3:1. Голы за «Вашингтон» забили Коннор Макмайкл и Дилан Строум, в то время как единственный гол у «Монреаля» был на счету Кристиана Дворака.