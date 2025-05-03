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США и Израиль близки к соглашению о возобновлении поставок гумпомощи

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Фото: Global Look Press/Boris Roessler
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США и Израиль близки к соглашению о возобновлении поставок гуманитарных грузов в сектор Газа без контроля палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом 2 мая сообщил портал портал Axios со ссылкой на источники.

«США, Израиль и представители нового международного фонда близки к соглашению о том, как возобновить доставку гуманитарной помощи палестинцам в Газе без контроля со стороны ХАМАС», — следует из публикации.

В целях возобновления доставок придумали механизм, который позволил бы избежать грабежа гуманитарной помощи представителями ХАМАС. Так, для этого операции будут осуществляться через международный фонд, который поддержат национальные государства и благотворительные компании. Руководителями нового фонда выступят гуманитарные организации и «видные международные деятели».

«В части Газы будет построено несколько жилых комплексов, граждане смогут посещать их раз в неделю, чтобы получить по одному пакету помощи на семью, которого хватит на семь дней», — передает издание.

При этом израильская сторона обещает профинансировать и провести масштабные инженерные работы в рамках проекта, а американская будет ответственна за обеспечение безопасности в гуманитарных центрах и вокруг них.

Уточняется, что представители США и Израиля надеются возобновить гуманитарные поставки после посещения президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом анклава, которое планируется через две недели.

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Ранее в этот день канал CNN сообщил, что судно коалиции «Флотилия свободы», перевозившее гуманитарный груз для сектора Газа, начало тонуть в результате атаки беспилотника у берегов Мальты. Уточняется, что на борту судна находятся 30 человек из различных стран.

20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не закончит войну в секторе Газа, пока не вернет заложников и не уничтожит ХАМАС. По его словам, радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит ему перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.

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