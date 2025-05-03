Минимум два человека пострадали в результате стрельбы в колледже в США
По меньшей мере два человека пострадали в американском городе Инглвуд (штат Калифорния) в результате стрельбы в колледже Spartan. Об этом 2 мая сообщает abc7.
«Полиция разыскивает вооруженного мужчину, который в пятницу днем выстрелил в по меньшей мере двух человек в колледже аэронавтики и технологий Spartan в Инглвуде», — говорится в публикации.
Ранения получили две женщины. В настоящее время они доставлены в больницу для оказания помощи.
Сообщается, что стрелок забаррикадировался в здании. Во время атаки нападавший был одет в форму охранника.
27 апреля в американском городе Миртл-Бич, расположенном в штате Южная Каролина, произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и 11 жителей получили ранения. Уточняется, что участвовавший в инциденте сотрудник полиции не пострадал. В правоохранительных органах уточнили, что помимо офицера выстрел совершил еще один человек. Расследование продолжается.