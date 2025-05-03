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Операторы ВС РФ уничтожили автомобиль и живую силу ВСУ в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили автомобиль и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Богатырь на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Минобороны России.

Украинские боевики пытались организовать доставку личного состава на линии фронта. Но планы были сорваны операторами группировки войск «Восток».

Когда российские военные выявили местоположение целей, они точными ударами уничтожили технику и личный состав ВСУ.

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Накануне, 2 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» нанесли поражение пунктам временной дислокации ВСУ на сумском направлении. Также были уничтожены живая сила, бронированная техника и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинской армии.

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