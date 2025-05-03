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Эксперт дала советы по выбору безопасной бытовой химии

Эксперт Лукина: в составе гипоаллергенной химии стоит избегать фосфатов и хлора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В перегруженном заманчивыми маркетинговыми предложениями российском ранке бытовой химии довольно сложно выбрать экологичные и безопасные товары. О правилах выбора таких средств рассказала основатель компании AL'mix Анастасия Лукина в беседе с «Газетой.Ru».

«Настоящая экологичная бытовая химия должна иметь прозрачный состав: без фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей. ПАВы предпочтительны растительного происхождения — например, из кокосового или пальмового масла — и обязательно биоразлагаемы», — заявила она.

При этом консерванты в таких средствах должны быть без содержания формальдегида. И если натуральные отдушки вызывают аллергию или раздражение, их лучше заменить искусственными аналогами.

При производстве гипоаллергенные средств проводится дерматологическое тестирование, особенно это касается входящих в их состав консервантов — их них исключают парабены и формальдегиды. Однако даже такая химия может спровоцировать индивидуальную аллергическую реакцию.

«Чтобы выбрать экологичную и гипоаллергенную бытовую химию, обращайте внимание на прозрачный состав: избегайте фосфатов, хлора, агрессивных отбеливателей и синтетических красителей, выбирайте биоразлагаемые ПАВы растительного происхождения (например, из кокосового масла) и консерванты без формальдегида. Гипоаллергенные средства должны содержать минимум компонентов — без сильных отдушек (даже натуральных) и оптических отбеливателей», — объяснила специалист.

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Ранее, 17 апреля, сотрудники МВД России пресекли производство контрафактной бытовой химии в Тульской области. По предварительным данным, производство организовали в поселке в черте Тулы. На подпольном предприятии работали семь человек, которые «на глазок» смешивали контрафактные жидкости для чистки и стирки, а впоследствии разливали по тарам и клеили этикетки известных брендов.

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