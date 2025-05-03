США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования
Министерство обороны США провело «успешные летные испытания» прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования, имеющей неядерную боевую часть. Об этом 2 мая сообщается на сайте военного ведомства.
Уточняется, что запуск был произведен на мысе Канаверал в штате Флорида.
«Скорость, дальность и выживаемость гиперзвукового оружия являются ключом к комплексному сдерживанию для Америки», — заявил министр военно-морских сил США Джон Фелан.
Технология запуска ракеты предполагает использование принципа холодного старта.
«Быстрая разработка и демонстрация обычных систем гиперзвукового ударного оружия морского базирования поддерживает способность министерства сдерживать и, при необходимости, побеждать потенциальных стратегических конкурентов», — заявили в Минобороны США.
6 апреля Великобритания совместно с США провела испытания гиперзвукового ракетного двигателя. В ходе испытаний провели 233 запуска на различных гиперзвуковых скоростях. В минобороны уточнили, что это стало «важным шагом вперед» в развитии оборонных возможностей. Отмечается, что двигательная установка предназначена для использования в концепции гиперзвуковой крылатой ракеты. Великобритании.