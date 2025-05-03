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США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования

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Фото: TASS/Zuma
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Министерство обороны США провело «успешные летные испытания» прототипа гиперзвуковой ракеты морского базирования, имеющей неядерную боевую часть. Об этом 2 мая сообщается на сайте военного ведомства.

Уточняется, что запуск был произведен на мысе Канаверал в штате Флорида.

«Скорость, дальность и выживаемость гиперзвукового оружия являются ключом к комплексному сдерживанию для Америки», — заявил министр военно-морских сил США Джон Фелан.

Технология запуска ракеты предполагает использование принципа холодного старта.

«Быстрая разработка и демонстрация обычных систем гиперзвукового ударного оружия морского базирования поддерживает способность министерства сдерживать и, при необходимости, побеждать потенциальных стратегических конкурентов», — заявили в Минобороны США.

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6 апреля Великобритания совместно с США провела испытания гиперзвукового ракетного двигателя. В ходе испытаний провели 233 запуска на различных гиперзвуковых скоростях. В минобороны уточнили, что это стало «важным шагом вперед» в развитии оборонных возможностей. Отмечается, что двигательная установка предназначена для использования в концепции гиперзвуковой крылатой ракеты. Великобритании.

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