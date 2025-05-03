СМИ сообщили о нанесении Израилем авиаударов по трем провинциям Сирии

Авиация армии Израиля нанесла воздушные удары по трем сирийским провинциям — Дамаск, Хама и Дераа. Об этом 3 мая сообщает Syria TV.

«Число авиаударов по районам, прилегающим к столице Дамаску, возросло до семи, включая районы Аль-Кисва и Таль-Мнин», — уточняет телеканал.

Во время атаки очевидцы сообщали о мощных звуках взрывов, которые совпадали по времени с пролетом израильских самолетов. Также два авиаудара были нанесены по городу Израа в сельской местности Даръа на юге Сирии.

2 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о нанесении ударов по целям возле президентского дворца в сирийском Дамаске. Уточняется, что атака была осуществлена на участок земли на территории президентского дворца.

30 апреля сотрудник сил безопасности Сирии погиб в результате удара израильского беспилотника по населенному пункту Сахная в провинции Дамаск. Всего в результате атаки Израиля на населенный пункт Сахная в пригороде Дамаска погибли 13 человек.