В Курской области рассказали о мошеннической схеме с фейковой матпомощью
Администрация Курской области в пятницу, 2 мая, предупредили о новой мошеннической схеме с фейковыми новостями в мессенджерах о выделении дополнительной материальной помощи для жителей Курской, Белгородской, Брянской, а также Воронежской областей.
«Призываем всех курян не поддаваться на уловки мошенников и ни в коем случае не делиться с мошенниками персональными данным, тем более копиями документов», — говорится в заявлении в Telegram-канале администрации курского региона.
Злоумышленники предлагают людям зарегистрироваться в специальном боте для получения выплат и отправить туда документы, включая копию паспорта, уточнили в администрации. Также призвали пострадавших искать информацию о выплатах в официальных источниках информации.
Ранее, 29 апреля, эксперты компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) сообщили «Известиям», что злоумышленники придумали в преддверии Дня Победы новый сценарий мошенничества, в котором используется бренд государственного фонда «Защитники Отечества». Так, они создали сайты, на которых размещены ложные сообщения о запуске «социального проекта» с предложением заработать до 30 млн рублей, «используя ресурсы и возможности России».