МИД Германии ответил на критику госсекретаря США о признании АдГ экстремистской

МИД Германии в пятницу, 2 мая, выразил несогласие с госсекретарем США Марко Рубио, который признал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией.

Рубио написал об угрозе демократии в ФРГ из-за расширения слежки за оппозицией. Германия, по мнению госсекретаря США, должна изменить свой политический курс.

«Это демократия. Это решение является результатом тщательного и независимого расследования, направленного на защиту нашей Конституции и верховенства закона», — говорится в ответе немецкого МИД на слова Рубио в Х (бывш. Twitter).

В министерстве добавили, что Германия из истории извлекла урок, что правый экстремизм необходимо остановить.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, вслед за госсекретарем Рубио и миллиардером Илоном Маском, раскритиковал решение Германии. Он назвал АдГ «самой популярной партией» в стране и заявил о восстановлении Берлинской стены руками немецкого истеблишмента.

Ранее в этот день федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Отмечается, что этот шаг снижает препятствия для наблюдения за политической партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

Тогда же исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что решение о запрете партии АдГ не должно приниматься поспешно. Он отметил, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ предоставило подробное обоснование для признания АдГ правоэкстремистской организацией, однако любые последующие шаги «требуют осторожности и взвешенного подхода».