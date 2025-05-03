В минэкологии Узбекистана рассказали о помощи РФ в восстановлении Приаралья
Узбекистан рассчитывает, что Россия поможет предотвратить масштабную экологическую катастрофу в Приаралье, сообщил «Известиям» замминистра экологии республики Искандар Кутбиддинов.
«Обсуждается участие российских специалистов в борьбе с засухой в Приаралье и проектах по экосистемной реабилитации», — сообщил замминистра.
Восстановление Приаралья — один из важнейших приоритетов. Этот регион — не только зона экологического бедствия, но и территория возможностей для международной солидарности, научного взаимодействия и устойчивого развития, добавил министр.
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Вводные ресурсы: Узбекистан рассчитывает на помощь РФ в Приаралье