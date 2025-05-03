На Западе заявили об усилении конфликта между Зеленским и националистами
Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими националистами усиливается. Об этом в пятницу, 2 мая, заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Напряженность в отношениях между Зеленским и националистами растет», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Дизен отметил, что недавно украинский лидер ввел санкции против политолога, кандидата исторических наук Константина Бондаренко, написавшего о нем биографичную книгу «Джокер». Также Зеленский наложил ограничения на своего бывшего советника Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Кроме того, как указал Дизен, президент США Дональд Трамп разочарован нежеланием Зеленского принимать мирное соглашение.
28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о недоговороспособности Киева, пока Москва остается открытой для переговоров. Он также назвал императивом в урегулировании конфликта на Украине международное признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Херсонской и Запорожской областей российскими территориями.