Жительница Одессы рассказала о запрете возложить цветы к Дому профсоюзов

В Одессе местную жительницу не пустили возложить цветы к Дому профсоюзов на площади Куликово поле. Об этом в пятницу, 2 мая, она рассказала «Известиям».

«Хотела цветы положить сегодня. <…> Запретили мне. Почему нельзя — я не знаю», — поделилась женщина.

Вторая местная жительница сообщила, что причиной могло стать нападение на полицейского с применением огнестрельного оружия.

О возложении цветов к Дому профсоюзов на площади Куликово поле в память о погибших при трагических событиях 2014 года противниках госпереворота на Украине сообщило ранее в этот день украинское издание «Страна.ua». По данным СМИ, у входа на площадь развернуты пункты строгого контроля, полиция проверяет документы у приходящих.