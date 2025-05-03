98-я гвардейская дивизия ВДВ отметила 81-ю годовщину со дня образования

Личный состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расположенной в городе Иваново, 3 мая отмечает 81-ю годовщину со дня образования своего подразделения.

«На территории соединения прошли торжественные мероприятия. Отличившимся военнослужащим вручены государственные и ведомственные награды, а также почетные грамоты», — сообщили в Минобороны.

Десантники, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), были награждены орденами Мужества, медалями Жукова и Суворова.

3 мая считается ежегодным праздником соединения. Именно в этот день в 1944 году дивизии было вручено боевое знамя. Совет Министров СССР от 3 июня 1946 года постановил переформировать дивизию по штатам ВДВ, а также переименовать подразделение в 98-ю гвардейскую воздушно-десантную Свирскую Краснознаменную дивизию.

Ранее, 1 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы 6-й парашютно-десантной роты, которые 25 лет назад приняли неравный бой с террористами, проявили отвагу и мужество. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что тогда речь шла о судьбе страны, ее независимости и территориальной целостности. Десантники воспрепятствовали бандитам, встав на защиту Родины, несмотря на превосходство живой силы врага.