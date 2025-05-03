46-летний легендарный боксер Мэнни Пакьяо возобновит карьеру
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях 46-летний боксер Мэнни Пакьяо возобновит карьеру. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
В июле спортсмен проведет титульный бой в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом. По словам Сулеймана, филиппинец получил разрешение врачей на бой.
«Это будет потрясающий бой! Сейчас проходят финальные приготовления в Африке, в Гвинее», — заявил Сулейман в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
В своем последнем бою Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей. Поединок состоялся 21 августа 2021 года на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.
Ранее, 31 марта, нигерийский боксер Габриэль Оланреваджу умер после поединка в Гане. В управлении бокса Ганы сообщили, что после оказания первой помощи спортсмена доставили в учебную больницу Корле-Бу. Его смерть констатировали спустя полчаса после прибытия.