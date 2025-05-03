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Госдеп одобрил предоставление Украине услуг по обслуживанию F-16 на $310 млн

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Фото: REUTERS/Louiza Vradi
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В Госдепе разрешили возможное предоставление Украине услуг по обслуживанию истребителей F-16 стоимостью $310 млн. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Украины F-16 Training and Sustainment и сопутствующего оборудования на предполагаемую стоимость $310 млн», — говорится в заявлении.

Уточняется, что DSCA уже уведомило об этом конгресс. Согласно документу, в услуги США украинской стороне войдут: модификация и модернизация истребителей, обучение персонала эксплуатации оборудования, запчасти, расходники и так далее.

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29 апреля немецкая газета Bild сообщила, что американский президент Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину. Отмечалось, что администрация лидера Соединенных Штатов апеллирует к положению о конечном использовании оружия американского производства.

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