EPA проведет реорганизацию и сократит персонал до уровня 80-х годов

Глава Агентства США по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин в пятницу, 2 мая, анонсировал реорганизацию службы и сокращение персонала до уровня 80-х годов.

«Агентство по охране окружающей среды начинает следующую фазу организационных улучшений, которые позволят агентству более эффективно выполнять свою основную миссию, одновременно способствуя великому возвращению Америки», — написал Зелдин на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Изменения направлены на экономию свыше $300 млн в год, добавил глава агентства.

Днем ранее помощник гендиректора ВОЗ по вопросам административно-финансового обеспечения Рауль Томас сообщил, что организация не сможет выплатить своим сотрудникам около 25% зарплат в 2026–2027 годах из-за прекращения американского финансирования. При этом пока организация еще не знает, сколько работников ей придется сократить из-за финансовых проблем.