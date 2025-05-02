Трамп проведет масштабный военный парад в честь 250-летия армии США

В США 14 июня проведут масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии страны. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил глава совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли.

«Президент [США Дональд] Трамп планирует грандиозное празднование 250-летия армии США, которое отдаст дань уважения всем поколениям американских героев», — сказал он в беседе с Fox News Digital.

При этом Хейли добавил, что 14 июня — это также день рождения американского лидера.

По словам политика, в мероприятии примут участие реконструкторы всех ключевых военных конфликтов Соединенных Штатов, современная техника, солдаты и курсанты военных академий.



Накануне, 1 мая, президент США объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября –— Днем победы в Первой мировой. По словам главы государства, именно Штаты выиграли обе войны. А факт, что в стране не празднуются «ее победы», Трамп объяснил отсутствием знающих, как это делать, лидеров.