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В Тегеране назвали заявление Парижа о разработке ядерного оружия Ираном абсурдом

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Фото: Global Look Press/Arne Immanuel
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Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 2 мая назвал «абсурдным и безосновательным» заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о разработке Ираном ядерного оружия.

«Такие ложные заявления в сочетании с угрозой повторного введения санкций против Ирана усиливают подозрения, что критическая позиция Франции рискует перерасти в подрывную роль», — написал он на своей странице в Х (бывш. Twitter).

По словам министра, такой подход ничего не добавит престижу Франции и ее положению в мире.

Только разогреть: США захотели запретить Ирану обогащение урана
Вашингтон намерен вписать в ядерную сделку с Тегераном дополнительные условия

Новый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана при посредничестве Омана в Риме 30 апреля анонсировал глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Кроме того, перед переговорами была запланирована встреча иранской делегации с «евротройкой», в которую входят Германия, Великобритания, Франция.

Первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам завершился 12 апреля. 19 апреля прошел второй этап. Иранскую делегацию возглавлял Аракчи, Соединенные Штаты представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 апреля отметил, что Москва может стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Он заявил, что Исламская Республика готова к принятию общих решений в рамках договора о нераспространении ядерного оружия.

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