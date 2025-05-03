В Литве проведут международные военные учения с 3 по 23 мая
В Литве в период с 3 по 23 мая проведут международные военные учения Griffin Lightning 2025. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил портал Etaplius.
«Самая заметная для жителей Литвы часть этих учений начнется уже в эту субботу (3 мая. — Ред.) — полеты немецких военных вертолетов в воздушном пространстве страны в светлое и темное время суток», — следует из публикации.
Уточняется, что в ходе учений будет переброшено порядка 30 военных вертолетов производства Германии, в частности, ударные вертолеты TIGER, транспортные вертолеты NH90, тяжелые транспортные вертолеты CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135.
Как указали в издании, рейсы охватят большую часть территории Литвы, включая приграничные зоны.
Ранее в этот день Генеральный штаб сил обороны Эстонии сообщил о начале международных военных учений Siil 2025 близ границ с Россией, которые продлятся с 5 по 23 мая. В рамках мероприятий этого года особое внимание будет уделено вводу в Эстонскую Республику дополнительных союзнических подразделений, а также приему и интеграции этих подразделений в состав эстонской дивизии.