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Герои России создадут арт-объект в честь 80-летия Победы

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Фото: Алексей Сергиенко
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Герои России создадут арт-объект в честь 80-летия Победы, инициированный художником Алексеем Сергиенко, сообщили организаторы.

В рамках акции, проходившей на протяжении всего года по всей территории России, особое внимание было уделено таким знаковым местам, как Красная площадь, Кронштадт и Петропавловская крепость.

В рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы, Герои России, участники СВО, ветераны ВОВ объединятся для создания символичного арт-объекта — картины «Звезда Победы». Акция пройдет 2-8 мая в Галерее Алексея Сергиенко в Санкт-Петербурге.

Центральный элемент проекта — картина с самой большой звездой в мире, которую нарисуют 5000 россиян. Символ будет будет наполнен именами Героев России. Это подчеркнет единство поколений и общенациональные ценности, считают организаторы.

Членом инициативной группы проекта «Звезда победы» и команды Алексея Сергиенко, соавтором арт объекта «Звезда Победы» в честь 80-летия Великой Победы является Ирина Андреева, собственник производственной компании «КОСМИРА» и бренда Leo et Madeleine. Проект реализуется при поддержке РТСРК и общественного деятеля Дмитрия Замолоцкого.

В мероприятии примут участие музыкант Александр Розенбаум, журналист Владимир Соловьев, члены союзов художников и архитекторов, представители сообщества байкеров и другие.

Картина будет презентована 9 мая, 11 мая полотно выставят в парке «Патриот». Акция проходит при поддержке различных организаций, таких как фонд А. П. Маресьева «Инвалиды Великой Отечественной войны», региональная общественная организация «Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга», галерея актуального искусства «Галерея Сергиенко», фонд Ресоциализации «Мы рядом», информационное агентство ТАСС, газета «Известия», блогер, основатель проекта «12 храмов» Артем Рублев, ассоциация «Добро.рф», а также других участников, которые внесли свой вклад в реализацию проекта.

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