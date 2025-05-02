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В Германии заявили о неизбежной плате Европы за проигранный конфликт на Украине

В Германии заявили о неизбежной плате Европы за проигранный конфликт на Украине

Вагенкнехт: Европа будет вынуждена платить за проигранный конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Revierfoto
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Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт 2 мая раскритиковала европейские страны за отсутствие самостоятельной дипломатии в украинском конфликте и указала на последствия новой сделки между США и Украиной по полезным ископаемым.

«США обеспечили себе доступ к сырьевым ресурсам Украины. А я думала, что опирающемуся на ценности Западу всегда были важны только свобода и демократия», — написала политик в соцсети X (бывш. Twitter).

Она подчеркнула, что серьезным промахом Европы является то, что она сама не предпринимала активные дипломатические усилия и «теперь будет вынуждена платить по счетам за проигранный конфликт».

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Министр финансов США Скотт Бессент 30 апреля сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам и заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины. Телеканал Sky News со ссылкой на американские источники предположил, что соглашение может быть ратифицировано Верховной радой в течение недели.

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