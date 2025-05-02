Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области. Об этом 2 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса на территорию частного домовладения повреждено остекление <...> Село Новая Таволжанка атаковано дроном — выбиты окна, повреждены кровля и забор частного домовладения. В селе Муром вследствие атак беспилотников различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, атакованы села Отрадное, Черемошное, Вознесеновка и хутор Фищево. В результате атаки повреждены жилые дома, надворные постройки и один автомобиль.



По словам Гладкова, информация о пострадавших уточняется. Все оперативные службы работают на местах.

Ранее в этот день беспилотники (БПЛА) ВСУ атаковали пожарных при тушении возгорания в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), восемь сотрудников МЧС РФ были ранены. Указывается, что пожарные выехали на тушение возгорания, возникшего после атаки БПЛА в Никитовском районе города.