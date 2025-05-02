Число пострадавших при наезде автомобиля на людей в Штутгарте выросло до восьми
Число пострадавших при наезде автомобиля на людей в немецком Штутгарте 2 мая выросло до восьми человек. Об этом сообщила городская полиция в социальной сети X (бывш. Twitter).
«По оперативным данным, в результате аварии <...> пострадали восемь человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По крайней мере одному человеку требуется реанимация», — говорится в сообщении.
Указывается, что на месте происшествия продолжается работа экстренных служб, при этом какой-либо опасности для людей уже нет. Как считает следствие, случившееся было обычным дорожно-транспортным происшествием.
«На данный момент нет никаких доказательств нападения или преднамеренного акта», — подчеркнули в полиции.
О наезде автомобиля на пешеходов в Штутгарте стало известно ранее в тот же день. По данным полиции, машина Mersedes G-класса въехала в группу людей на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Водитель транспортного средства был задержан полицией.