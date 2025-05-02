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Эксперт из ФРГ Бек прокомментировал выставку в честь 80-летия Победы в Берлине

Эксперт Бек: спорная выставка в Берлине в честь 80-летия Победы — западная пропаганда
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Бывший депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и эксперт по праву Евросоюза (ЕС) Гуннар Бек 2 мая прокомментировал в беседе с «Известиями» спорную фотовыставку у Бранденбургских ворот в Берлине, посвященную 80-летию окончания Второй мировой войны.

По его словам, восприятие итогов Второй мировой войны в ФРГ всегда зависело от региона.

«В западной Германии это в основном считалось победой западных союзников, в восточной — триумфом СССР. Так что вопрос, кто победил во Второй мировой, всегда искажается пропагандой», — отметил он.

Бек также подчеркнул, что в современном политическом климате Россия часто становится объектом обвинений.

«Сейчас Россию винят буквально во всем — в отключениях электричества в Испании и Португалии, в росте военных расходов, в попытке захватить всю Европу. Это преобладающий нарратив западной пропаганды», — заявил он.

По его мнению, из-за доминирования государственных СМИ на Западе многие продолжают верить в подобные утверждения.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Берлине открылась выставка, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны, в которой роль Красной армии в победе над нацизмом признана лишь формально. Отдельный стенд посвящен якобы произошедшей «советской оккупации» Берлина, а в звуковом описании экспозиции основное внимание уделено действиям американских военных.

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