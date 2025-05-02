Эксперт из ФРГ Бек прокомментировал выставку в честь 80-летия Победы в Берлине
Бывший депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и эксперт по праву Евросоюза (ЕС) Гуннар Бек 2 мая прокомментировал в беседе с «Известиями» спорную фотовыставку у Бранденбургских ворот в Берлине, посвященную 80-летию окончания Второй мировой войны.
По его словам, восприятие итогов Второй мировой войны в ФРГ всегда зависело от региона.
«В западной Германии это в основном считалось победой западных союзников, в восточной — триумфом СССР. Так что вопрос, кто победил во Второй мировой, всегда искажается пропагандой», — отметил он.
Бек также подчеркнул, что в современном политическом климате Россия часто становится объектом обвинений.
«Сейчас Россию винят буквально во всем — в отключениях электричества в Испании и Португалии, в росте военных расходов, в попытке захватить всю Европу. Это преобладающий нарратив западной пропаганды», — заявил он.
По его мнению, из-за доминирования государственных СМИ на Западе многие продолжают верить в подобные утверждения.
Ранее в этот день сообщалось, что в Берлине открылась выставка, посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны, в которой роль Красной армии в победе над нацизмом признана лишь формально. Отдельный стенд посвящен якобы произошедшей «советской оккупации» Берлина, а в звуковом описании экспозиции основное внимание уделено действиям американских военных.