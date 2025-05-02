Маск назвал возможный запрет АдГ атакой на демократию

Потенциальный запрет германской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) станет настоящей атакой на демократию в ФРГ. Об этом 2 мая заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

Он отметил, что АдГ сейчас является самой популярной политической партией в ФРГ.

«Запрет центристской АдГ <...> будет радикальной атакой на демократию», — написал миллиардер в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Отмечается, что этот шаг снижает препятствия для наблюдения за политической партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

Тогда же исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что решение о запрете партии АдГ не должно приниматься поспешно. Он отметил, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ предоставило подробное обоснование для признания АдГ правоэкстремистской организацией, однако любые последующие шаги «требуют осторожности и взвешенного подхода».