В ХАМАС заявили о готовности к пятилетнему перемирию с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС готово заключить пятилетнее соглашение о прекращении огня в секторе Газа и в настоящий момент ожидает действий израильской стороны. Об этом 2 мая заявил один из лидеров группировки Абдель Рахман Шадид.

«Мы подтверждаем, что сопротивление готово заключить почетную сделку по обмену», — передает слова Шадида Telegram телеканала Al Jazeera.

По его словам, позиция ХАМАС предполагает полный вывод израильских войск из Газы в обмен на освобождение заложников. Стороны также должны заключить соглашение о прекращении огня на пять лет. Шадид добавил, что теперь движение ждет ответных шагов со стороны Израиля.

Ранее, 17 апреля, лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о готовности к немедленным переговорам с израильской стороной о прекращении огня и освобождении заложников и палестинских заключенных. При этом он назвал невыполнимыми требования Тель-Авива о разоружении радикалов невыполнимыми.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, 19 апреля, заявил, что его страна не прекратит войну в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников. По его словам радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит в дальнейшем перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.

Турецкая газета Daily Sabah 15 апреля сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого, свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.