Археологи обнаружили в Барселоне крупное средневековое кораблекрушение

Затонувший около 500 лет назад у берегов Каталонии корабль нашли испанские археологи. Специалисты наткнулись на останки судна на месте бывшего рыбного рынка в Барселоне, передает телеканал «Известия».

Корпус торгового корабля XV–XVI веков был найден на глубине 5 м. Останки в очень хорошем состоянии, что представляет особую ценность для археологов. Чтобы обеспечить сохранность находки, специалисты поливают обломки судна водой.

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