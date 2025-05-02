Число пострадавших при наезде автомобиля в Штутгарте возросло минимум до шести
Число пострадавших при наезде автомобиля на группу людей в немецком Штутгарте возросло по меньшей мере до шести. Об этом 2 мая сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.
«Mercedes G-класса въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе у трамвайной остановки. Речь идет о шести (пострадавших. — Ред.)», — пишет издание.
По словам полиции, точное число пострадавших еще не определено. У некоторых из них серьезные травмы.
Автомобиль наехал на группу пешеходов ранее в этот день. По информации полиции, водитель задержан. На месте работают экстренные службы, включая полицейских и бригады скорой помощи.