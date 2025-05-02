Мужчина с битой защитил четверых мобилизованных от военкомов на западе Украины
Мужчина с битой помог четверым мобилизованным сбежать из машины сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) в Ивано-Франковской области. Об этом 2 мая сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на данные судебного реестра.
«В Ивано-Франковской области мужчина с битой с надписью «Оберег от нечистой силы» помог сбежать из буса (машины. — Ред.) ТЦК четырем мобилизованным», — говорится в Telegram-канале издания.
Мужчина погнался за машиной с мобилизованными на личном автомобиле и заставил военкомов отпустить задержанных людей. Указывается, что суд приговорил фигуранта к одному году лишения свободы условно.
Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в городе Измаил Одесской области мужчина угрожал карабином сотрудникам ТЦК, чтобы помочь знакомым избежать мобилизации. Впоследствии его задержала полиция, изъяв при этом машину, две единицы огнестрельного оружия и 158 патронов.