В Нидерландах сообщили об отмене рекордного числа перевозок в США из-за пошлин

Перевозки грузов в США массово отменяются из-за торговых пошлин, введенных администрацией американского президента Дональда Трампа. Об этом 2 мая сообщила пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.

«Сейчас мы видим 80 контейнеровозов по всему миру, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов. Для сравнения: в разгар кризиса COVID-19 это число составляло 50. <...> Рекордное число отмененных и измененных маршрутов грузоперевозок вызывает тревогу», — приводит она в беседе с «РИА Новости» слова политического советника ассоциации Каспара Рураде.

При этом в Evofenedex отметили, что влияние пошлин на грузовые перевозки пока еще сложно оценить. Ассоциация ожидает новых транспортных сбоев, влияющих на надежность поставок для предприятий по всему миру.

Днем ранее журнал Nikkei Asia сообщил, что пошлины Трампа на импорт автомобилей приведут к глобальному падению производства машин. По информации издания, в странах Европейского союза производство автомобилей может сократиться на 3%, в Южной Корее и Японии — на 2%, а в Северной Америке — на 9%. Общее падение в мире, согласно прогнозу, составит 2%.