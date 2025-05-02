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Умер экс-глава Института мозга человека РАН Святослав Медведев

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Фото: Российская академия наук
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На 75-м году жизни скончался академик Российской академии наук (РАН), один из ведущих исследователей в области нейронаук Святослав Медведев. О его смерти сообщила академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская.

«Большая потеря: скончался наш друг и коллега, большой ученый. Светлая память!» — сказала Черниговская «РИА Новости».

Святослав Медведев был сыном легендарного нейрофизиолога Натальи Бехтеревой. Он родился 1 июля 1949 года в Ленинграде и посвятил свою жизнь изучению работы человеческого мозга. С 1991 по 2017 год он возглавлял Институт мозга человека РАН, где основал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии.

Ученый также занимался уникальными проектами на стыке науки и духовных практик — в частности, исследованием особых состояний сознания монахов в буддийских монастырях Тибета. В 2021 году он представил далай-ламе XIV Тензину Гьяцо научные данные о существовании состояния «тукдам» — особой формы медитации после смерти, о которой говорят тибетские монахи.

Медведев был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и премиями из научной сферы.

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