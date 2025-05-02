Пропавшие в Боливии пилот и пассажиры частного самолета найдены живыми

Пилот и пассажиры небольшого самолета, пропавшего 30 апреля на севере Боливии, найдены живыми. Об этом 2 мая сообщила газета El Deber со ссылкой на местные власти.

По словам директора центра по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильсона Авилы, людей обнаружили после того, как рыбаки услышали крики о помощи в районе моста Педро Игнасио Муиба.

«Слава Богу, они живы. Мы направляемся с оборудованием и бензопилами. Сегодня мы их вывезем», — заявил Авила.

Уточняется, что эвакуация людей осложняется труднопроходимостью этого района. Среди пяти человек на борту был ребенок, которого везли лечиться в административный центр региона.

О пропаже пассажирского самолета, на борту которого находились пять человек, сообщалось 1 мая. Воздушное судно пропало с радаров в департаменте Бени, который находится в центре Амазонии. Поисковая операция велась с участием военно-воздушных сил Боливии (FAB), объединенного командования по реагированию на чрезвычайные ситуации и службы поиска и спасения.