В ООН обеспокоены информацией о пытках российских военнопленных на Украине
Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о жестоком обращении с российскими военными, оказавшимися в плену у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в отчете институции по итогам изучения ситуации на Украине.
«Он (комитет. — Ред.) обеспокоен в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках, <...> жестоком обращении, угрозах, унижениях <....> в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами», — указано в документе.
Помимо этого, орган ООН обратил внимание на сообщения о недостаточно тщательном расследовании преступлений ВСУ и националистических батальонов, совершенных в ходе боевых действий в Донбассе с 2014 года.
«Комитет подчеркивает, что запрет пыток не допускает отступлений, <...> и никакие особые обстоятельства <...> не могут привлекаться для оправдания пыток», — говорится в отчете.
Ранее, 31 декабря, управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о ситуации на Украине с сентября по ноябрь 2024 года. По данным документа, 24 опрошенных во Львове российских пленных из 25 заявили, что подвергались пыткам или жестокому обращению в течение года.