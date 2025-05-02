ФСБ и МВД России предотвратили теракт против правоохранителей в Хасавюрте
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Дагестане женщину, планировавшую теракт у здания правоохранительных органов в Хасавюрте. Об этом 2 мая сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, гражданка России 1996 года рождения готовила подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). В ходе задержания у нее были изъяты компоненты для изготовления такой бомбы.
В телефоне у девушки нашлась переписка с боевиком международной террористической организации, чья деятельность запрещена в России. В сообщениях обсуждался план теракта и содержалась ее присяга террористической группировке.
Операция была проведена в Хасавюртовском районе Дагестана. Правоохранители продолжают оперативно-следственные действия.
В Московской области 30 апреля ФСБ задержала мужчину, который подозревается в подготовке теракта в отношении сотрудника Минобороны РФ. Фигурант на протяжении нескольких недель следил за военным в Королеве, чтобы совершить преступление.