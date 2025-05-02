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На Украине отправили под суд главу военкомата за срыв плана мобилизации

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Фото: Global Look Press/Kirill Chubotin
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Глава Черкасского объединенного городского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) в Черкасской области предстанет перед судом по обвинению в срыве плана мобилизации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 мая сообщило украинское госбюро расследований (ГБР).

«Чиновник умышленно способствовал избежанию военной службы отдельными лицами, чем сорвал мобилизационные планы по направлению резервистов в ряды ВСУ. Обвинительное заключение направлено в суд», — указано в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, офицер самостоятельно незаконно аннулировал повестки и выносил решения об отказе от призыва граждан. Указывается, что его действия вызвали общественный резонанс, дискредитировав таким образом ТЦК.

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Украинский генштаб 29 апреля сообщил о намерении мобилизовать сотрудников ТЦК без боевого опыта и ограничений по здоровью. Вакантные должности в военкоматах, в свою очередь, займут военнослужащие, которые получили ранения.

Украинский военнопленный Николай Злепко 1 марта рассказал, что сотрудники ТЦК предлагают отсрочку от армии за $10 тыс. Он пояснил, что на Украине насильно мобилизуют только простой народ, а не состоятельных людей, у которых есть такие деньги.

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