Bloomberg сообщило о подготовке окружением Трампа вариантов давления на Россию

Окружение президента США Дональда Трампа предлагает ему варианты экономического давления на Россию с целью побудить ее к урегулированию конфликта на Украине. Об этом 2 мая сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Официальные лица США подготовили ряд вариантов усиления экономического давления на Россию для президента Дональда Трампа», — написали в материале.

Однако уточняется, что Трамп еще не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия по урегулированию конфликта продолжаются. Подробности о том, каковы эти возможные варианты давления, в материале не приводятся.

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 1 мая, заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что США знают о позициях России и Украины по этому вопросу и их позиции «пока слишком далеки» друг от друга.