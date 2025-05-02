Трамп предложил увеличить оборонные расходы США на 13% в 2026 году
Президент США Дональд Трамп 2 мая в проекте федерального бюджета на 2026 год предложил увеличить оборонные расходы страны на 13%, до $1,01 трлн. Документ опубликован на сайте Белого Дома.
«Что касается расходов на оборону, президент предлагает увеличить их на 13% до $1,01 трлн на 2026 финансовый год», — уточняется в документе.
Уточняется, в вопросах внутренней безопасности бюджет предусматривает «исторические инвестиции» в размере $175 млрд, и это нужно, чтобы добиться безопасности на границе.
Президент США также предлагает сократить невоенные свободные бюджетные полномочия на 22,6%, до $163 млрд, при этом сохраняя финансирование внутренней безопасности, правоохранительных органов и инфраструктуры, выплаты для ветеранов и пожилых людей.
Трамп 30 апреля решил пересмотреть некоторые предложенные департаментом эффективности правительства (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска решения. Он пояснил, что департамент Маска выявил множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, ущерб от которых оценивается в миллиарды долларов.