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Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Курской областью и Крымом

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Над территорией двух регионов России средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три беспилотника (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 14:40 до 15:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написали в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что два БПЛА были сбиты над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым.

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В этот же день Минобороны сообщило об уничтожении за минувшую ночь 121 БПЛА над регионами РФ. Уточняется, что 89 дронов сбиты над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над территорией Орловской области, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области и еще один — над территорией Белгородской области.

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