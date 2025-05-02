Испания и Португалия создали группу для расследования блэкаута

Испания и Португалия договорились о создании специальной группы для выяснения причин перебоев в электроснабжении на Пиренейском полуострове 28 апреля. Об этом 2 мая сообщило агентство Europa Press.

Решение было принято в ходе совещания, в котором приняли участие третий заместителья премьер-министра Испании по экологическим переходным процессам Сара Огесен и португальский министр окружающей среды и энергетики Мария да Граса Карвалью, а также главы ведомств по вопросам энергетики обеих стран.

«Мы не только обмениваемся данными, но и сотрудничаем, чтобы определить обстоятельства инцидента, его причину и прежде всего принять необходимые меры для предотвращения повторных ситуаций», — отметила Огесен важность сотрудничества.

Страны решили совместно предоставлять информацию европейским органам, например, сообществу операторов энергосетей ENTSO-E и Еврокомиссии.

В Испании и Португалии 28 апреля произошли масштабные отключения электричества и связи. Это затронуло такие крупные города, как Валенсия, Барселона, Мадрид, Ла-Корунья и Севилья, серьезные перебои также возникли в работе международного аэропорта Мадрида — Барахаса. Проблемы с электроснабжением наблюдались в Андорре и части территории Франции.

Вечером того же дня премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о восстановлении электроэнергии на половине территории страны. Для поддержания энергоснабжения власти использовали топливные запасы. В экстренном порядке был создан антикризисный комитет, координирующий восстановительные работы. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда попросил направить в столицу Испании армию, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, причиной отключения могло послужить внешнее воздействие на энергосистему. Из-за произошедшего в стране ввели режим ЧП. Испанцы в соцсетях начали публиковать видео с пустыми прилавками в магазинах и очередями за питьевой водой. При этом пауэрбанки в стране подорожали до €12 550.