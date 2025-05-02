Жители Одессы возложили цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии

В Одессе жители города несут цветы к Дому профсоюзов на площади Куликово поле в память о погибших при трагических событиях 2014 года противниках госпереворота на Украине. Об этом 2 мая сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В день годовщины трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе жители города приходят возлагать цветы на Куликово поле», — уточняется в материале.

По словам издания, у входа на площадь развернуты пункты строгого контроля, полиция проверяет документы у приходящих.

Трагедия произошла 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине. Активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. В тот день, по официальным данным, погибли 48 человек, более 250 пострадали. Наказание за произошедшее так никто и не понес.

Позже активистка и участница тех трагических событий Мария Симикчи рассказала, что поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года был тщательно спланирован, а занимавший тогда пост губернатора Одесской области Владимир Немировский просто наблюдал за происходящим.