Хуситы заявили о нанесении удара по «жизненно важной цели» Израиля в Хайфе
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) 2 мая заявило о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по «жизненно важной цели» Израиля в районе Хайфы.
«Ракетные войска Йеменских вооруженных сил провели военную операцию по нанесению удара по жизненно важному объекту израильского противника», — написали в Telegram-канале движения.
Уточняется, что атака совершена «в знак неприятия действий Израиля в Газе». По словам «Ансар Аллах», оно продолжит свои операции по поддержке и установлению морской блокады Израиля со стороны Красного и Аравийского морей.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, заявила в своем Telegram-канале, что обнаружила ракету, запущенную из Йемена, и направила перехватчик.
Хуситы из правящего на севере Йемена шиитского военного движения «Ансар Аллах» 26 апреля заявили, что атаковали авиабазу военно-воздушных сил (ВВС) Неватим на юге Израиля, применив гиперзвуковую ракету.