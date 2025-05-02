В Дагестане задержали организатора прогулки на столкнувшемся со скалой катере
В Республике Дагестан задержали предпринимателя, организовавшего водную прогулку, во время которой катер столкнулся со скалой. Об этом 2 мая сообщили на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, подозреваемый организовал водную перевозку, зная об отсутствии соответствующего диплома у мужчины, нанятого в качестве водителя катера. Судоводитель с людьми на борту нарушил скоростной режим и столкнулся со скалистым берегом, в результате чего одна женщина погибла, а остальные пассажиры пострадали.
«В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — указано в сообщении ведомства.
29 апреля сообщалось, что в Дагестане задержали водителя катера после столкновения судна со скалой.
О том, что лодка перевернулась в Сулакском каньоне из-за столкновения со скалой, стало известно днем ранее. Отмечалось, что на борту находились восемь человек. Среди них была женщина 1992 года рождения, она погибла. Позднее было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.