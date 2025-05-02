Путин показал кухню и холодильник в своей кремлевской квартире
Президент России Владимир Путин показал журналисту Павлу Зарубину свою президентскую квартиру в Кремле, включая кухню и холодильник. Соответствующий фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» опубликован в Telegram-канале корреспондента.
«Чем вас порадовать, чем угостить?» — спросил российский лидер гостя, доставая из холодильника кефир.
Также глава государства достал из буфета две чашки для себя и Зарубина. Впоследствии Путин и журналист сели за столом, на котором стояли фрукты, включая яблоки и бананы, мед, кефир, мельницы для соли и перца, соевый соус, салфетки и папки. Рядом на полке перед зеркалом стоит икона Спаса Нерукотворного.
Зарубин 30 апреля опубликовал еще один фрагмент фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нем президент выразил благодарность гражданам России за оказанное ими доверие. По словам главы государства, без него невозможно ни жить, ни работать.