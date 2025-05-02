Rockstar Games объявила о переносе релиза GTA VI на май 2026 года
Компания Rockstar Games объявила о переносе даты релиза Grand Theft Auto (GTA) VI на 26 мая 2026 года. Об этом говорится 2 мая в заявлении разработчиков.
Уточняется, что изменение сроков связано со стремлением добиться наивысшего качества игры.
«В каждой игре, которую мы выпускаем, нашей целью всегда было превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI не исключение. Мы надеемся, вы понимаете, что нам необходимо это дополнительное время, чтобы обеспечить качество, которого вы ожидаете и заслуживаете», — указано в публикации.
Представители компании выразили сожаление по поводу задержки и поблагодарили игроков за поддержку и терпение. Они также пообещали предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.
Ранее релиз игры был запланирован на вторую половину текущего года.
О начале работы над шестой частью GTA Rockstar Games сообщила 4 февраля 2022 года. На следующий день котировки Take-Two Interactive выросли более чем на 7% на фоне сообщений о разработке новой части Grand Theft Auto.