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Rockstar Games объявила о переносе релиза GTA VI на май 2026 года

Rockstar Games: GTA VI выйдет 26 мая 2026 года
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Фото: Rockstar Games
dzen
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Компания Rockstar Games объявила о переносе даты релиза Grand Theft Auto (GTA) VI на 26 мая 2026 года. Об этом говорится 2 мая в заявлении разработчиков.

Уточняется, что изменение сроков связано со стремлением добиться наивысшего качества игры.

«В каждой игре, которую мы выпускаем, нашей целью всегда было превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI не исключение. Мы надеемся, вы понимаете, что нам необходимо это дополнительное время, чтобы обеспечить качество, которого вы ожидаете и заслуживаете», — указано в публикации.

Представители компании выразили сожаление по поводу задержки и поблагодарили игроков за поддержку и терпение. Они также пообещали предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.

Ранее релиз игры был запланирован на вторую половину текущего года.

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О начале работы над шестой частью GTA Rockstar Games сообщила 4 февраля 2022 года. На следующий день котировки Take-Two Interactive выросли более чем на 7% на фоне сообщений о разработке новой части Grand Theft Auto.

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